Συναγερμός ήχησε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Ιλισίων λίγο μετά τις 12:30, όταν ασανσέρ της επιχείρησης έπεσε μέσα στο φρεάτιό του λόγω απροσδιόριστης βλάβης, τραυματίζοντας του επιβαίνοντες και εγκλωβίζοντάς τους.

Σύμφωνα με το Orange Press, πρόκειται για σοβαρό εργατικό ατύχημα, κατά το οποίο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία (το ασανσέρ).

Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στην χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.