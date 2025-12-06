Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο σταθμών μετρό

Η Αθήνα ζει σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα μνήμης και έντασης. Συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, γεγονός που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά και συνεχίζει να προκαλεί κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.
Οι εκδηλώσεις μνήμης φέρνουν την πόλη σε αυξημένη επιφυλακή, με την Ελληνική Αστυνομία να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο.
Κλειστοί σταθμοί Μετρό
- Πανεπιστήμιο: Κλείνει στις 9:00 π.μ.
- Σύνταγμα: Κλείνει στις 11:00 π.μ. και θα παραμείνει κλειστό έως τις 3:00 μ.μ., με επαναλειτουργία στις 5:00 μ.μ.
Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση, ώστε να αποφευχθεί η μαζική συγκέντρωση επιβατών.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Η ΕΛΑΣ έχει ανακοινώσει αυστηρά μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων. Η Τροχαία Αττικής εφαρμόζει ειδικό σχέδιο για την ομαλή κυκλοφορία.
Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν στάθμευση και διέλευση από τα σημεία συγκεντρώσεων, ώστε να μειωθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
Σημεία συγκεντρώσεων
12:00 μ.μ. – Προπύλαια: Μαθητές και φοιτητές δίνουν το πρώτο παρών.
21:00 μ.μ. – Μεσολογγίου & Τζαβέλα, Εξάρχεια: Η καθιερωμένη συγκέντρωση μνήμης στο σημείο όπου ο 16χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός.
