Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αθήνα και Κόρινθο: Απατεώνες παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11) επιχείρηση της Yποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και σε κατάστημα κράτησης προκειμένου να εξαρθρωθεί εγκληματική οργάνωση με απάτες.
Η εν λόγω οργάνωση φέρεται να διέπραττε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΥΕ, τους λογιστές και τους δημόσιους λειτουργούς.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα ως φερόμενα μέλη της οργάνωσης καθώς έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ.
Η έρευνα της Αστυνομίας θα συνεχιστεί προκειμένου να συλλεχθούν περισσότερα στοιχεία και ονόματα εμπλεκομένων στην υπόθεση.
