Επιχείρηση του Λιμενικού για 39 μετανάστες νότια της Καλαμάτας

Το Λιμενικό προέβη σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Καλαμάτας.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, από το Λιμενικό39 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Οι  καιρικές συνθήκες στο σημείο του συμβάντος ήταν ευνοϊκές, με ανέμους βορειοδυτικής διεύθυνσης εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ.

