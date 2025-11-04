Επικαιροποίηση κακοκαιρίας από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Kατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης έως και το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται για τις ακόλουθες περιοχές:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.