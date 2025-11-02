Έρχεται κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα - Αρχίζουν τα πρώτα «κρύα»

Συννεφιά και βροχοπτώσεις αναμένονται την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, οι οποίες θα εξαπλωθούν σε όλη τη χώρας, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει νέα πτώση όσο πλησιάζουμε προς τον χειμώνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, τη Δευτέρα (03/11), πλησιάζει νέο κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 25 βαθμούς.

Στην Αττική θα παρατηρηθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι παροδικά αυξημένες κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα βροχής από το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, με τον υδράργυρο να φτάνει από 12 έως 21 βαθμούς.

Θα αισθανθούμε την θερμοκρασία να πέφτει από την Πέμπτη, αφού θα ξεσπάσουν ψιλόβροχα ή σποραδικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι ελάχιστες τιμές θα υποχωρήσουν κοντά στους 10 βαθμούς, ενώ στα ορεινά θα είναι ακόμη χαμηλότερες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η μεταβολή του καιρού οφείλεται σε μετακίνηση ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια, οι οποίες θα φέρουν αυξημένη υγρασία και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ το meteo.gr επισημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό των ημερών θα είναι η εναλλαγή ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Προς το τέλος, δε, της εβδομάδας η ψύχρα θα γίνει πιο αισθητή, ιδιαίτερα τη νύχτα.

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια, μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δε θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.