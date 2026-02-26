Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση δολιοφθοράς στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκη, με νέες πληροφορίες να έρχονται στο φως.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα για το περιστατικό στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκη, που κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρενέβη ο εισαγγελέας.

Η καταγγελία του κ. Κυρανάκη αφορούσε περιστατικό κοπής και πιθανής κλοπής καλωδίων του συστήματος ασφαλείας, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, στην οποία αποκρίθηκε τώρα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, το σενάριο που εξετάζει το ελληνικό FBI τώρα είναι ότι το περιστατικό αποτελεί μια προσπάθεια κλοπής καλωδίων από κάποια κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τον χαλκό.

Το φαινόμενο μάλιστα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με τουλάχιστον 20 περιστατικά α καταγράφονται τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι αρχές εργάζονται εντατικά για την αποδόμηση των εγκληματικών δικτύων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις κλοπές. Η αύξηση των περιστατικών αυτών έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία, ενώ γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόληψη παρόμοιων εγκλημάτων.