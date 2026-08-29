Επιστροφή ενοικίου: Για ποιους έρχεται διπλή πληρωμή και «δώρο» έως 4 ενοίκια

Επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο σε περισσότερα νοικοκυριά με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αλλά και «δώρο» δύο ενοίκια ετησίως χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν «εκτός έδρας», φέρνει από φέτος η ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο για τους περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφαρμόζεται αναδρομικά από το έτος 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr