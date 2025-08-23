Επιτέλους δροσίζει: Πτώση θερμοκρασίας μέχρι την Πέμπτη - Η ανάρτηση Κολυδά

Μπορεί οι μετεωρολόγοι να προειδοποιούν πως ο Σεπτέμβριος θα μάς κάνει ποδαρικό με καύσωνα, ωστόσο μέχρι τότε μία ανάσα δροσιάς θα την πάρουμε. Το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, θα αλλάξει από αύριο Κυριακή (24/8) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση έως τα μέσα της εβδομάδας.

Την Κυριακή μάλιστα δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης: Καιρός: Κακά μαντάτα από Τσατραφύλλια: Με καύσωνα μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Μικρή περαιτέρω πτώση αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί από την Πέμπτη (28/8).

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και την Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.

Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Αιγαίο με μέγιστη ένταση τα 6 με 7 μποφόρ.

✅Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου .Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

✅Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή… pic.twitter.com/d6hZQ3SnfM — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 23, 2025



