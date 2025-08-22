Μπορεί τις επόμενες ημέρες να αποκλιμακώνεται κάπως η ζέστη (σε συνδυασμό με σκόνη) που ήταν πολλή αισθητή σήμερα (22/8), ωστόσο μα επιφυλάσσει εκπλήξεις. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα και μάλιστα ο Σεπτέμβριος θα κάνει ποδαρικό με... καύσωνα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Μάλιστα, όπως γράφει στην ανάρτησή του, φαίνεται ότι η ζέστη θα επιμείνει για αρκετές ημέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι… Όπως και να έχει!».

Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες μέρες

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει και η ζέστη να υποχωρεί σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega Χριστίνα Ρήγου.

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αρκετή ηλιοφάνεια ειδικά στα νησιά μας, όπου ο ήλιος θα κυριαρχήσει.

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, πιο πυκνές στα ορεινά, όπου και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά της ανατολικής κυρίως Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική Ελλάδα νωρίς το πρωί θα δημιουργηθούν ομίχλες και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι τους 33 στα δυτικά και βόρεια, και 36 βαθμούς στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Οι μέγιστες τιμές στο Αιγαίο θα κυμανθούν κοντά στους 31-32 και έως 37 στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς στα πελάγη, εντάσεως 3-5, και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, και γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-35 βαθμούς Κελσίου , βόρειοι οι άνεμοι 3-5 μποφόρ, σταδιακά θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες με αρκετή λιακάδα καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-31 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 4-6 μποφόρ το πρωί, και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Εύβοια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα να βρέξει λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 32-34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3-5, τοπικά και 6 μποφόρ, με μικρή ενίσχυση το απόγευμα στα Δωδεκάνησα στα 7.

Η νέα βδομάδα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες. Τη Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις και βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει τους 32 στα βόρεια, 33 στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και έως 34 στο νότιο Αιγαίο. Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη 4-6 μποφόρ και στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.