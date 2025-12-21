Επίθεση με μαχαίρι στον Άγιο Παντελεήμονα: Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος και ένας άντρας

Με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ένας ανήλικος από τη Ρωσία και ένας Αλβανός, ενώ αναζητείται ο δράστης που φέρεται να τραυμάτισε και τα δύο άτομα, στον Άγιο Παντελεήμονα.
Ο ένας εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στην κoιλιακή χώρα, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.
Περίπου στις 7.30 το απόγευμα ενημερώθηκε η αστυνομία από περίοικους ότι στην οδό Αχαρνών 271 καθώς και στον αριθμό 306 βρίσκονταν οι δύο τραυματίες, «στη μέση του δρόμου».
