Μενού

Επίθεση με μαχαίρι στον Άγιο Παντελεήμονα: Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος και ένας άντρας

Με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ένας ανήλικος από τη Ρωσία και ένας Αλβανός, ενώ αναζητείται ο δράστης.

Reader symbol
Newsroom
Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ για συμβάν
Περιπολικά και μηχανές της ΕΛΑΣ σε συμβάν | Intime
  • Α-
  • Α+

Με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ένας ανήλικος από τη Ρωσία και ένας Αλβανός, ενώ αναζητείται ο δράστης που φέρεται να τραυμάτισε και τα δύο άτομα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο ένας εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στην κoιλιακή χώρα, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Περίπου στις 7.30 το απόγευμα ενημερώθηκε η αστυνομία από περίοικους ότι στην οδό Αχαρνών 271 καθώς και στον αριθμό 306 βρίσκονταν οι δύο τραυματίες, «στη μέση του δρόμου».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ