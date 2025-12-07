Μενού

Επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Κυψέλης: Τις 14 έφτασαν οι προσαγωγές για το περιστατικό

Τις 14 έφθασαν οι προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που προσήχθησαν, μετά την καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, που πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ μια ομάδα 5-6 ατόμων πέταξαν 6-7 βόμβες μολότοφ και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σημειώθηκαν υλικές φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες ενώ υπήρξε εμπρησμός και σε ένα κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Θήρας.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών ενώ μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ατόμων. Ειδικότερα 12 έχουν προσαχθεί στην Κρατική Ασφάλεια στη ΓΑΔΑ και δύο στο ΑΤ Κυψέλης.

