Επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Κυψέλης

Επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης έκαναν άγνωστοι το απόγευμα της Κυριακής (07/12).

molotov
Επίθεση με μολότοφ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος της Κυψέλης το βράδυ της Κυριακής.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 20:00, ομάδα 10-15 ατόμων προσέγγισε το κτίριο και εκτόξευσε 3-4 αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι δράστες αποχώρησαν άμεσα προς άγνωστη κατεύθυνση, βάζοντας φωτιές σε κάδους.

Η περιοχή αποκλείστηκε από τις Αρχές προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχει γίνει μία προσαγωγή.

ΕΛΛΑΔΑ