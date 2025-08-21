Επίθεση σε τουριστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη με πέτρες: Τρεις τραυματίες, μία προσαγωγή

Τουριστικό λεωφορείο από την Σερβία δέχτηκε επίθεση από 4 ανήλικους κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Mega, το τουριστικό λεωφορείο γυρνούσε χθες (20/08) από την Χαλκιδική στη Σερβία και κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου δέχτηκε επίθεση με πέτρες από τέσσερις ανήλικους.

Οι πέτρες έσπαζαν τζάμια και το παρμπρίζ του λεωφορείου, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Ο ένας εκ των τραυματιών είναι ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και του έκαναν τραύματα στα χείλη. Άλλοι δύο επιβάτες τραυματίστηκαν, οι οποίοι δεν θέλησαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Οι επιβάτες του λεωφορείου σοκαρίστηκαν από την επίθεση και στη συνέχεια ήρθε δεύτερο λεωφορείο προκειμένου να τους παραλάβει.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει μία προσαγωγή για την επίθεση.