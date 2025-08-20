Μυστική βίλα, πολυτελή οχήματα και όπλα: «Χτύπημα» της ΕΛΑΣ στην τουρκική μαφία στην Αττική

Σε μια ακόμη καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (20/08), η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε νέο πλήγμα σε εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων που δραστηριοποιούνταν στην Αττική.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Ναρκωτικών, Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, καθώς και Καταπολέμησης Διακίνησης Ανθρώπων. Στη δράση συμμετείχαν και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν η σύλληψη έξι Τούρκων υπηκόων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και οχήματα εντοπίστηκαν:

Πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 κινητά τηλέφωνα,

Ιδιόχειρες σημειώσεις,

Αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας 8.639 ευρώ,

4 πολυτελή αυτοκίνητα,

Και μετρητά ύψους 4.279,51 ευρώ.

Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η σημερινή επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που συνδέονται με τη λεγόμενη τουρκική μαφία και δραστηριοποιούνται με αυξανόμενη ένταση στην ελληνική επικράτεια.

Η κρυφή βίλα

Οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν ταυτόχρονα σε Ωρωπό, Νέο Βουτζά και Μεσόγεια, ενώ επίκεντρο της έρευνας αποτέλεσε μια απομονωμένη βίλα σε ερημική περιοχή μεταξύ Χαλκουτσίου και Συκαμίνου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, η πολυτελής βίλα είχε νοικιαστεί τους τελευταίους τρεις μήνες έναντι 1.000 ευρώ τον μήνα και λειτουργούσε ως «καταφύγιο» των μελών του κυκλώματος.

Το ακίνητο διέθετε πισίνα, ήταν απομονωμένο και ουδείς από τους γείτονες είχε οποιαδήποτε επαφή με τους ενοίκους. Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για συχνές νυχτερινές φασαρίες και μετακινήσεις με τρία πανάκριβα αυτοκίνητα.