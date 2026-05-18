Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης στον Άραχθο: Απεγκλωβίστηκαν δύο 13χρονα αγόρια

Διασώθηκαν από την Πυροσβεστική δύο 13χρονια αγόρια που εγκλωβίστηκαν στα νερά του ποταμού Άραχθου, καθώς έπαιζαν στην όχθη.

Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί  στον ποταμό Άραχθο και η Πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης.

Τα δύο ανήλικα δήλωσαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχείρησαν στο σημείο διάσωσης 5 οχήματα με 12 υπαλλήλους από την Π.Υ. Άρτας.

Στην επιχείρηση συνέδραμε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκε κι η ΔΕΔΔΗΕ να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν.

