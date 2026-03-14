Επιζήσασα ενδοοικογενειακής βίας: «Με δοκίμαζε μέχρι θανάτου, έκαψε το αμάξι των γονιών μου»

Η σχέση τους ξεκίνησε από τα σχολικά θρανία, όμως η νεανική αυταπάτη μετατράπηκε γρήγορα σε έναν εφιάλτη χωρίς τέλος. Η 27χρονη σήμερα επιζήσασα, σπάει τη σιωπή της στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφοντας τη βάναυση καθημερινότητα δίπλα σε έναν χειριστικό σύντροφο που μετέτρεψε τη συγκατοίκησή τους σε πεδίο βασανιστηρίων.

Η φρίκη πίσω από τις κλειστές πόρτες

Η μαρτυρία της προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς περιγράφει επιθέσεις που στερούνται κάθε ίχνους ανθρωπιάς:

«Εκεί που μπορεί να κοιμόμουν, με χτύπαγε. Μπορεί να περπάταγα στον δρόμο και να ένιωθα μία μπουνιά από πίσω. Εκεί που κοιμόμουν, με πέταγε έξω απ’ το σπίτι με τις πιτζάμες, εκεί που καθόμουν στον καναπέ με έκλεινε στο δωμάτιο και να με χτύπαγε.

Μετά με δοκίμαζε μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει κάποιος να λιποθυμήσει και να φτάσει στα όρια του θανάτου και να ξανά ξυπνήσει και να το κάνει ξανά και ξανά. Με κλείδωνε μέσα στο δωμάτιο, με χτύπαγε, έβλεπε ταινίες κοιμόταν κανονικά, έβγαινε έξω μετά ξανά γύρναγε».

Η δικαστική οδύσσεια και ο ρόλος της οικογένειας

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες διαφυγής, ο 28χρονος συνέχιζε να ασκεί απόλυτο έλεγχο πάνω της. Ο αδελφός της θυμάτων περιγράφει τον δικαστικό αγώνα που ξεκίνησε το 2021:

«Έχει κακοποιηθεί πολλές φορές από τον ίδιο. Υπάρχει κατηγορία για βιασμό, για ξυλοδαρμό. Κατάφερε και μίλησε σε εμάς 2 χρόνια μετά, που ακόμα ήθελε να ξεφύγει από αυτόν αλλά δεν είχε καταφέρει ακόμα. Το 2021 ξεκίνησε τη διαδικασία τη δικαστική, κατήγγειλε το γεγονός. Η αγωγή κατατέθηκε το 2022».

Κτηνωδία χωρίς όρια: Ο βασανισμός των ζώων

Η βία του δράστη δεν περιοριζόταν μόνο στην 27χρονη, αλλά επεκτεινόταν με πρωτοφανή αγριότητα και στα ανυπεράσπιστα ζώα:

«Έχει σκοτώσει και τον δικό μου τον σκύλο. Τα πέταγε απ’ το μπαλκόνι, τους έριχνε καυτό νερό στη μούρη, τους έσπαγε τα πόδια, τους έβαζε καπάκια στον λαιμό, τα κρέμαγε από το λουρί τους από την ντουλάπα. Τα έκλεινε ανάμεσα στο παντζούρι και στο παράθυρο».

Η τρομοκρατία συνεχίζεται: Η επίθεση στην περιουσία της οικογένειας

Ακόμα και μετά τον χωρισμό, ο φόβος παραμένει ζωντανός. Πριν από δύο μήνες, το αυτοκίνητο των γονιών της παραδόθηκε στις φλόγες, με την ίδια να αναγνωρίζει τον πρώην σύντροφό της από το υλικό των καμερών ασφαλείας:

«Εγώ τον αναγνώρισα από κάποια βιντεοληπτικά υλικά, στις κάμερες της περιοχής να καίει το αυτοκίνητο, τον αναγνώρισα από τη σωματοδομή και την γλώσσα του σώματος και την κινησιολογία όχι απ’ το πρόσωπο, ήταν καλυμμένο».

Παρά τις καταγγελίες και τις σοβαρές κατηγορίες, η υπόθεση φαίνεται να βαλτώνει στις δικαστικές αίθουσες, αφήνοντας μια γυναίκα και μια ολόκληρη οικογένεια έρμαια στις διαθέσεις ενός επικίνδυνου ανθρώπου.