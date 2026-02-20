Έρευνα για περίπτωση serial killer κάνει η αστυνομία Θεσσαλονίκης - Τι λέει ο Καλλιακμάνης

Ενδελεχή έρευνα κάνουν οι Αρχές Ασφαλείας σε μία προσπάθεια να διασαφηνίσουν εάν οι δύο άνδρες που κρατούνται για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη, είναι, στην ουσία, serial killers.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, μίλησε στο Action24 για την σοκαριστική υπόθεση, επισημαίνοντας πως εξετάζεται σοβαρά το σενάριο.

«Εξετάζεται μήπως είναι αυτοί που σκότωσαν. Μήπως μιλάμε για υπόθεση serial killer» ενημέρωσε.

«Οι άνθρωποι αυτοί ομολόγησαν τη μία δολοφονία, είπαν ότι τη βίασαν και κατόπιν τη σκότωσαν. Μετά, ο βασικός ύποπτος είπε και για την άλλη γυναίκα, ότι τη σκότωσε και μετά το άλλαξε και λέει ότι δεν έκανε τίποτα» σημείωσε.

Ενημέρωσε πως η αστυνομία της Θεσσαλονίκης έχει φακέλους με θανάτους γυναικών που έχουν ομοιότητες με τους παραπάνω, με τα θύματα να έχουν καταλήξει μετά από πνιγμό.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται έρευνα μήπως βρεθούν στοιχεία από γενετικό υλικό πάνω στα πτώματα που μπορεί να δώσουν απαντήσεις στην πολύκροτη υπόθεση.

«Έχει χαθεί χρόνος» παραδέχθηκε ο κ. Καλλιακμάνης, αλλά εξήγησε πως «δεν είχαν βρεθεί τα πτώματα των γυναικών, βρέθηκαν μετά από καιρό».

«Υπάρχει αλλοίωση στοιχείων, το ένα πτώμα δεν έχει βρεθεί καθόλου. Είπαν ότι τη σκότωσαν και μετά την πέταξαν σε κάδο απορρημάτων» είπε σε άλλο σημείο, αλλά αμφισβήτησε την τελευταία φράση της ομολογίας καθώς θα είχε γίνει αντιληπτό από τους εργαζομένους στην καθαριότητα.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δημοσιογράφος μετέφερε τις δηλώσεις που έχει κάνει πατέρας θύματος δολοφονίας, ο οποίος είδε πολλές ομοιότητες με την περίπτωση της κόρης του, υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη.