Έρευνες για την πτώση της μαθήτριας στο Χαϊδάρι - Ψυχολόγοι στο σχολείο για τη στήριξη των μαθητών

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μια 13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου η οποία έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο του σχολείου λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha οι μαθητές είναι σοκαρισμένοι και περιγράφουν ότι η μαθήτρια ήταν ανεβασμένη στα κάγκελα και σε κάποια ταλάντωση έχασε την ισορροπία της.

Ωστόσο, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διερευνηθούν οι συνθήκες.

Το παιδί εισήχθη αρχικά στο Αττικόν και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων, με εκτεταμένα τραύματα.

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Όπως αναφέρθηκε στο δελτίο του Alpha, το ΕΚΑΒ κλήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου και έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στο σχολείο.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, τη μαθήτρια επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ το υπουργείο διεξάγει τη δίκη του έρευνα για το συμβάν.

Ταυτόχρονα, τους μαθητές θα υποστηρίξουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου και του υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, η κα Ζαχαράκη ανέφερε: «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στο εν λόγω σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.