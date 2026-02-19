Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: «Οι εργασίες έγιναν εν αγνοία της εταιρείας» - Τι είπε ο εργολάβος

Αποκαλυπτικές είναι οι εξελίξεις για το εργατικό δυστύχημα στη Βάρη, όπου δύο εργάτες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία καθώς ο εργολάβος της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις εργασίες που έγιναν την ημέρα του μοιραίου ατυχήματος.

Όπως τόνισε η χρήση γερανού κοντά σε καλώδια της ΔΕΗ απαγορεύεται και η σύμβαση του 39χρονου αλουμινά προέβλεπε αναβατόριο, που παρέχει ασφαλείς αποστάσεις για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

«Είχε πληρωθεί από την εταιρεία για να κάνει αυτή τη δουλειά. Στη σύμβαση που υπάρχει περιλαμβάνεται μόνο η χρήση αναβατορίου και όχι γερανού», είπε συγκεκριμένα και πρόσθεσε:

«Οι εργασίες αυτές ήταν εν αγνοία της εταιρείας, δηλαδή μια συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτήτη του ακινήτου και του 39χρονου νεκρού εργολάβου, χωρίς να ενημερωθεί ο υπεύθυνος της κατασκευαστική και γι΄ αυτό δεν ήταν παρών κάποιος από την κατασκευαστική».

Ο ίδιος τόνισε: «Αν είχαμε γνώση ότι θα πάει γερανός δεν θα το είχαμε επιτρέψει ποτέ...Ο γερανός χρειάζεται άδεια για να έρθει. Δεν μπορείς να βάλεις γερανό και να μην ενημερώσεις κανέναν. Πρέπει να κοπεί το ρεύμα.»

Έκλεισε λέγοντας: «Λάθη από πολλές πλευρές, είμαι όλοι συντετριμμένοι. Ήταν καλός φίλος και συνεργάτης».

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης (18 /2), ο 39χρονος και 21χρονος χτυπήθηκαν από το ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους. Οι 2 άνδρες έκαναν εργασίες στο διαμέρισμα και ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι συνθήκες.

Και τα δύο άτομα διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, πέρα από το να διαπιστώσουν τον θάνατό τους.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο εργατικό δυστύχημα.