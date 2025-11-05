Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.

Ο άτυχος 40χρονος άντρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, αν και έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή. Για τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.