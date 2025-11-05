Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα.
Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.
Ο άτυχος 40χρονος άντρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, αν και έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.
Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή. Για τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.
- Απόλυτα τρομακτικό: Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης βρίσκεται σε μια σπηλιά στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας
- O σεισμός στην Ξάνθη θύμισε κακές στιγμές: Tα 7,3 Ρίχτερ που το 1829 γκρέμισαν 4 περιοχές
- «Ιθάκη»: Πόσο κοστίζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
- Δύο «πυρήνες» κακοκαιρίας βλέπει ο Κολυδάς - Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.