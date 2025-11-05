Μενού

Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός 40χρονος σε μηχανουργείο

Νεκρός 40χρονος σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.

Ο άτυχος 40χρονος άντρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, αν και έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή. Για τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.

