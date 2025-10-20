Μενού

Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο: 55χρονος έπεσε από σκαλωσιά οικοδομής

Νεκρός 55χρονος που έπεσε από σκαλωσιά εν ώρα εργασίας σε οικοδομή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Αστυνομικός βγάζει κορδέλα για να περάσει ασθενοφόρο | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ακόμη ένα εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στo Ρέθυμνο της Κρήτης, με θύμα έναν 55χρονο εργαζόμενο σε οικοδομή

Σύμφωνα με το Cretapost όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11 όταν ο 55χρονος την ώρα που βρισκόταν σε σκαλωσιά οικοδομής για να κάνει κάποιες εργασίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο κενό.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου χωρίς τις αισθήσεις του.

Εκεί οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στην ζωή δεν τα κατάφεραν καθώς ο 55χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

