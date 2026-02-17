Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για Βιολάντα: «Με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας οι συγκεντρώσεις»

Κάλεσμα σε σύσκεψη σωματείων και φορέων για το δυστύχημα στα Τέμπη διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, καλώντας και τους εργαζόμενους στη «Βιολάντα» να πάρουν μέρος.

Παράλληλα, σε σχετική ανακοίνωσή του, αναφέρεται και στις συγκεντρώσεις ορισμένων εργαζομένων υπέρ του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, καταγγέλλοντας «οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας μέσω ενός στενού πυρήνα στελεχών της επιχείρησης και συγγενών του εργοδότη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων:

«Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων μ’ αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό έγκλημα των Τεμπών οργανώνει σύσκεψη σωματείων και φορέων την Πέμπτη 6:30μ.μ στην αίθουσα συνελεύσεων του.

Επειδή όλο αυτό το διάστημα συγκλονίζει την πόλη μας και όλη τη χώρα το εργοδοτικό έγκλημα στη "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" το οποίο αποτελεί άλλο ένα κρίκο στην αλυσίδα ενός ακήρυχτου πολέμου που διεξάγεται καθημερινά στις ζωές μας, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα σ’ αυτούς της "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" να παρευρεθούν στην σύσκεψη, για να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν τις ζωές μας από την σκοπιά των δικών μας συμφερόντων και την οργάνωση της δράσης μας.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους ελέγχους που έχουν γίνει και από τις μαρτυρίες εργαζομένων και άλλων, που είδαν το φώς της δημοσιότητας, έχουν αποκαλυφθεί μια σειρά στοιχεία για τις ευθύνες της εργοδοσίας και επιβεβαιώνουν όσα από την πρώτη στιγμή ανέδειξε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών.

Οι πρόσφατες συγκεντρώσεις κάποιων εργαζομένων της "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" έξω από την αστυνομική διεύθυνση και τα δικαστήρια δεν είναι καθόλου αυθόρμητες έγιναν με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας μέσω ενός στενού πυρήνα στελεχών της επιχείρησης και συγγενών του εργοδότη. Σε όσους εργαζομένους ενέδωσαν σ’ αυτή την καθοδηγούμενη προσπάθεια, να φτιαχτεί ένα ιδανικό προφίλ για τον εργοδότη αλλά και συνολικά σε όλους τους εργαζόμενους, απευθυνόμαστε για να σκεφτούν ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται:

Πρώτον με το ότι θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς να ήταν στην θέση των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Δεύτερον ότι εργοδότης και εργαζόμενοι δεν είναι στην ίδια θέση αλλά τα κέρδη του εργοδότη και η ανάπτυξη του πάτησαν πάνω σε απλήρωτες υπερωρίες, σε νυχτερινά ή αργίες που δεν πληρωνόταν, σε αποζημιώσεις που δεν δίνονταν και γενικότερα σε πολύ δύσκολες συνθήκες δουλειάς, με υπερεντατικοποίηση και υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων.

Τρίτον η δικαιολογημένη αβεβαιότητα που αισθάνονται για την δουλειά τους και το εισόδημα τους πρέπει να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση από τον εργοδότη και από το Υπουργείο Εργασίας να διασφαλίσουν τους μισθούς τους για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η επιχείρηση κλειστή και στα τρία εργοστάσια. Με το άνοιγμα της επιχείρησης να διεκδικήσουν ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας και μισθούς στο ύψος των αναγκών τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν την δύναμη να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από την οργάνωση τους στους χώρους δουλειάς απέναντι από την εργοδοσία και τα στηρίγματα της.

Καμιά αναμονή κανένας εφησυχασμός οργάνωση παντού.

Όχι στον φόβο και την υποταγή.

Να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε».