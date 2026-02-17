Χειροκροτήματα για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα: Τι λένε οι εργαζόμενοι και γιατί τον στηρίζουν

Προθεσμία για αύριο, Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», ο οποίος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων το πρωί της Τρίτης (17/02). Η παρουσία του συνοδεύτηκε από συγκέντρωση εργαζομένων της εταιρείας, που βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια για να του εκφράσουν τη στήριξή τους.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, μετά την απόφαση της Εισαγγελίας να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες πριν από τρεις εβδομάδες. Η κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή Τρικάλων.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ έξω από τα δικαστήρια και νωρίτερα έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, εργαζόμενοι της εταιρείας συγκεντρώθηκαν για να του δείξουν τη συμπαράστασή τους — μια εικόνα που προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και ερωτήματα για το πώς βίωναν οι ίδιοι την καθημερινότητα στην επιχείρηση.

«Δεν είναι αυτός που περιγράφουν» – Τι λέει εργαζόμενος της Βιολάντα

Ένας από τους εργαζόμενους που βρέθηκαν στη συγκέντρωση, ο Λευτέρης Κοθράς, μίλησε στη Λέσχη 97,6 και περιέγραψε γιατί ο ίδιος και οι συνάδελφοί του χειροκρότησαν τον εργοδότη τους. Τα λόγια του φωτίζουν μια διαφορετική, προσωπική διάσταση της σχέσης εργαζομένων–διοίκησης:

«Δουλεύω στη Βιολάντα, στο τμήμα αποθήκης για 15 χρόνια. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση μου στις οικογένειες των συνάδελφων μας που φύγαν από τη ζωή. Όλοι μαζί ήμασταν το προηγούμενο βράδυ στην κοπή της πίτας, και το πρωί έπιανα και εγώ βάρδια.

Ο λόγος που μας έκανε και μένα και τους συναδέλφους μου να μαζευτούμε έξω από τα κρατητήρια και να στηρίξουμε τον εργοδότη μας, ήταν για να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα σε κάποιον που στεκόταν κοντά μας τόσα χρόνια.

Μας ήξερε προσωπικά και με τα ονόματα μας, των συζύγων μας, ρωτούσε για τα παιδιά μας. Δεν είναι αυτός που χαρακτηρίζουν κάποια μέσα τόσες μέρες, εμείς ξέρουμε έναν άλλο. Και τόσες μέρες που μιλάμε όλοι μεταξύ μας, αυτό λέμε ότι εμείς ποτέ δεν είδαμε κακή συμπεριφορά από μέρους του.

Μέχρι και 16ο μισθό παίρνανε κάποιοι στην εταιρεία, με μπόνους σε πολυτέκνους. Όλοι υπερευχαριστημένοι ήμασταν.

Προσωπικά σε μένα στάθηκε μέχρι και σε ατύχημα που είχα με τη μοτοσικλέτα μου. Δεν τον βλέπαμε σαν εργοδότη μόνο, ήταν ένα με εμάς. Περνούσε από όλα τα πόστα παραγωγής και μιλούσε με όλους.

Σαν οικογένεια ήμασταν όλοι, και με τους συναδέλφους μας που άδικα φύγανε.Δεν μας είχε απαγορεύσει τίποτα, ούτε για συμμετοχή σε συνδικαλισμό ούτε για σωματεία».

Γιατί τον χειροκρότησαν οι εργαζόμενοι

Το χειροκρότημα που ακούστηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση και αργότερα έξω από τα δικαστήρια δεν ήταν τυχαίο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι εργαζόμενοι θέλησαν να αντικρούσουν την εικόνα που —όπως λένε— παρουσιάζεται δημόσια, να δείξουν ότι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, εκείνοι ένιωθαν ότι είχαν μια ανθρώπινη σχέση μαζί του.

Η στάση τους, ωστόσο, δεν αναιρεί το βαρύ πένθος για τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, ούτε τις σοβαρές ευθύνες που διερευνώνται.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη, στη 1 το μεσημέρι. Η αναβαθμισμένη κατηγορία σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο καθιστά την απολογία κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων και η τοπική κοινωνία αναμένουν απαντήσεις για τα αίτια της φονικής έκρηξης.