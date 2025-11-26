Oργή στους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ προκάλεσε το νέο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Πειραιά, με τον 50χρονο αρχιτεχνίτη που έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από υλικά εκατοντάδων κιλών.

Στο μεταξύ, σε επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά προχώρησαν οι Αρχές, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.



​Ο Δημήτρης Γουρτής, μέλος της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του συναδέλφου του, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

​Ο άτυχος εργαζόμενος, σύμφωνα με τον κ. Γουρτή, «καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων στην ουσία, 'τσόπερ' λέγονται, τα οποία είναι πάνω από 300 κιλά. Έφυγε πάνω από τη γερανογέφυρα, καταπλακώθηκε και κατέληξε μετά στο Τζάνειο Νοσοκομείο».



​Ο συνδικαλιστής κατήγγειλε ότι ο χώρος όπου συνέβη το δυστύχημα ήταν παντελώς ακατάλληλος, ενώ επέρριψε ευθύνες στη Διοίκηση για την απουσία μέτρων ασφάλειας:

«Ο χώρος αυτός δεν ήταν χώρος αποθήκευσης των εξαρτημάτων αυτών. Ήτανε χώρος για να γίνονται επισκευές. Ήτανε λάκκος, έτσι λέγεται, λάκκος για την επισκευή και κατέληξε να γίνει λάκκος θανάτου για τον συνάδελφό μας».



​Ο κ. Γουρτής τόνισε πως το δυστύχημα αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα μιας κατάστασης που είχε καταγγελθεί επανειλημμένα: «Έχουμε ενημερώσει σαν επιτροπή, και εγώ προσωπικά, έχουμε στείλει εκατοντάδες σελίδες εκθέσεων και αναφορών. Δεν έχουμε εισακουστεί ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών».



Μάλιστα, ο ίδιος έκανε λόγο για εργοδοτικό εκφοβισμό στους εργαζομένους, σημειώνοντας ότι όσοι προβαίνουν σε δημόσιες καταγγελίες για παραλείψεις διώκονται πειθαρχικά.

​Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πειραιά

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 50χρονου αρχιτεχνίτη και τις καταγγελλόμενες συνθήκες ασφάλειας, αυτή την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση στο σημείο, έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά.



​Στη συγκέντρωση συμμετέχουν συνδικαλιστές και πολίτες, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος και την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων.

Το δυστύχημα αυτό είναι ο δεύτερος θάνατος συναδέλφου που θρηνούν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ., όπως επεσήμανε ο κ. Γουρτής, επαναφέροντας με δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα το μείζον ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.