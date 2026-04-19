Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Ποια μέρα θα βρέξει στην Αττική

Με ήπιο καιρό αναμένεται να «μπει η νέα εβδομάδα» αν και δεν αποκλείεται να καταγραφούν βροχές κατά περιοχές της Ελλάδας.

Αναφορικά με τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη στο Open, ηλιοφάνεια θα επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο προς τα κεντρικά, δυτικά και βόρεια θα αναπτυχθούν αραίες συννεφίες και μπόρες.

Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο τις μεσημβρινές ώρες θα φτάσει τους 17 - 23 βαθμούς κελσίου. Στην Αττική, αναμένονται αραιές συννεφιές.

Πρόγνωση Γιάννη Καλλιάνου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Τις τοπικές μπόρες στα βόρεια και ηπειρωτικά της χώρας επιβεβαίωσε και ο Γιάννης Καλλιάνος στο Mega.

Ωστόσο, ανέφερε ότι ο καιρός την Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Απριλίου θα είναι «άστατος» κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Μάλιστα, αναφορικά με την Αττική, δήλωσε ότι αναμένονται βροχές την Τετάρτη, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή θα καταγραφούν βροχές και σε άλλα τμήματα της χώρας όπως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.



