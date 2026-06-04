Καθώς μπαίνουμε προοδευτικά στην τελική ευθεία για τις εκλογές, αρχίζει και συστηματοποιείται ο κύκλος των δημοσκοπήσεων. Μου λένε πάντως ότι κάποιοι δημοσκόποι αρχίζουν και θεωρούν δεδομένο ότι οι εκλογές αυτές θα έχουν υψηλότερη συμμετοχή σε σχέση με το 53% του Ιουνίου του 2023. Βεβαίως τον Μάιο του 2023 η συμμετοχή άγγιξε το 61%, νούμερο που μπορεί να μην επαναληφθεί, όμως μπορεί εν τέλει αυτή να είναι κάπου ανάμεσα από τα δύο. Συνεπώς αρχίζουν να κάνουν και τις προσαρμογές στην στάθμισης των ποσοστών των κομμάτων.

Κύκλος μετρήσεων

Αυτές τις μέρες θα υπάρξουν κι άλλες έρευνες, όπως η σημερινή της Metron Analysis στο Mega και μία σε Κυριακάτικη εφημερίδα. Επίσης προς τα μέσα Ιουνίου θα δημοσιευθούν οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB και εκκρεμεί επίσης η έρευνα της ALCO για τον Αlpha. Επίσης πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν συμφωνήσει με τα ΜΜΕ που συνεργάζονται να κάνουν ακόμα μία μέτρηση είτε στο τέλος Ιουνίου είτε στις αρχές Ιουλίου, ανάλογα με το πότε έκαναν την προηγούμενη, παρά το ότι ο κόσμος εκείνη την περίοδο ξεκινάει προοδευτικά τις διακοπές του.

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Η επιστροφή της Συριζαίας Θεοπούλας

Εξεπλάγησαν αρκετοί που είδαν τον Αλέξη Τσίπρα με την γνωστή ηθοποιό Έφη Παπαθεοδώρου, γνωστή και ως Θεοπούλα από τον ρόλο της στο σίριαλ του Γιώργου Καπουτζίδη, να διαφημίζουν το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Δεν θα πρέπει να εκπλήσσονται πάντως καθώς η Έφη Παπαθεοδώρου είναι γνωστό ότι ανήκει στο χώρο της Αριστεράς, ενώ το 2015 και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο ήταν υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Αθηνών.

Ο Νίκος περιμένει τον Χάρη

Μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που είναι το ΠΑΣΟΚ και εμφανίζεται τριτο-τέταρτο σε όλες τις μετρήσεις, συνεδριάζει την Παρασκευή το Πολιτικό Συμβούλιο. Οι συνεργάτες του Ανδρουλάκη λένε ότι θα επιχειρήσει να μιλήσει λίγο πιο υπερβατικά και να αναφερθεί στο πολιτικό σχέδιο του κόμματος που πρέπει να προβληθεί, όμως αν ακούσει τον Χάρη Δούκα στη δική του τοποθέτηση να επαναλαμβάνει όσα είπε στο Mega ίσως τον περιμένει στη γωνία.

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Η έκπληξη του γραμματέα

Ο Μητσοτάκης αυτές τις μέρες έχει μπροστά του αρκετά ταξίδια, σήμερα στη Βουλγαρία, μετά στο Μαυροβούνιο και από εκεί στη Βοστώνη. Μου λένε πάντως ότι έχει πάρει πάνω του το θέμα του νέου γραμματέα του κόμματος και ότι τα ονόματα που έπαιζαν στο πρόσφατο παρελθόν έχουν φύγει από το κάδρο. Επίσης υπάρχει ένας στενός κύκλων ανθρώπων που γνωρίζουν τη σκέψη του και τον χειρισμό που κάνει, όμως εμφανίζονται σφίγγες. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα ημερών να κλειδώσει το πράγμα, εντός ΣΚ άντε το πολύ τη Δευτέρα, καθώς την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.

Το επόμενο χτύπημα του Αντώνη

Με δεδομένο ότι ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να έχει λάβει απόφαση να κάνει κόμμα και πλέον το μόνο που σταθμίζει είναι ο χρόνος της ανακοίνωσης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επόμενη πολιτική του εμφάνιση το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εκεί αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση του think tank "Νόημα-Κρήτη" που θα γίνει στο Επιμελητήριο της πόλης. Η ομιλία έχει ευρύ θέμα και ο Σαμαράς είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του think tank. Πρόσκληση για την εκδήλωση πήραν και όλοι οι βουλευτές του νομού, μαθαίνω όμως ότι και οι τρεις γαλάζιοι θα απουσιάσουν. Θα έχει βέβαια ενδιαφέρον ποιοι γαλάζιοι θα πάνε να ακούσουν τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει κόψει κάθε γέφυρα με τη ΝΔ του Μητσοτάκη και αυτό είναι εμφανές.