Πώς ο Σωτήρης Μουστάκας έχασε την υποψηφιότητα για Όσκαρ μόλις για δύο λεπτά

Ένωσε το γέλιο με τη συγκίνηση. Τη σάτιρα με το δράμα. Μα πάνω απ' όλα ένωσε την καλλιτεχνική επιτυχία με μία ζωή γεμάτη αγώνες, αντιφάσεις και ανθρώπινα βιώματα.

«Η ηθοποιία είναι σαν ένα απάτητο κι ανεξερεύνητο βουνό. Σκαρφαλώνεις με κόπο, φτάνεις στην κορυφή και βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλη κορυφή, κι ύστερα κι άλλη. Όταν πεις έφτασα, το έχεις χάσει το παιχνίδι».

Ο Σωτήρης Μουστάκας ήταν ένας άνθρωπος παθιασμένος, δοτικός και βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη του και τους δικούς του ανθρώπους.

Από τον «Ζορμπά» του Κακογιάννη μέχρι τις επιθεωρήσεις που έγραψαν ιστορία, ο Μουστάκας δημιούργησε έναν μοναδικό υποκριτικό κώδικα. Δεν βασίστηκε ποτέ σε εύκολες μανιέρες. Από τα ορεινά χωριά της Κύπρου μέχρι τις μεγάλες σκηνές της Ελλάδας, η πορεία του μοιάζει με θεατρικό έργο που γράφτηκε από την ίδια τη ζωή.

«Είμαι αληθινός σ’ αυτό που κάνω, χωρίς ψεύτικα τερτίπια, χωρίς χυδαιότητες και αυτό το νιώθει ο κόσμος. Για μένα το θέατρο είναι χαρά, κατάθεση ψυχής», είχε πει ο ίδιος.

Το ταλαντούχος Σωτήρης Μουστάκας

Ο Σωτήρης Μουστάκας, γεννήθηκε στις Κάτω Πλάτρες Λεμεσού, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1940 και ήταν το «στερνοπούλι» μίας πολυμελούς οικογένειας. Αγάπησε το θέατρο και την υποκριτική, όταν ήταν ακόμα μαθητής Δημοτικού. Έβαζε τους συμμαθητές του να ανεβάζουν έργα στα οποία πρωταγωνιστούσε ο ίδιος. Αυτό που σπούδασε, πάντως, ήταν μουσική και συγκεκριμένα βιολί.

Το άτυπο «ντεμπούτο» του στο θέατρο, το έκανε μέσα από μια εξαιρετικά περίεργη ιστορία. Κάποια στιγμή είχε πάει στη Λεμεσό ο θίασος του Νίκου Σταυρίδη.

Ο... δαιμόνιος Σωτήρης Μουστάκας κατάφερε και τρύπωσε μέσα στα καμαρίνια, βρήκε τον Σταυρίδη, του συστήθηκε και του ζήτησε να τον βοηθήσει να βρει δουλειά όταν θα ερχόταν στην Αθήνα για να γίνει ηθοποιός!

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο Σταυρίδης έλεγε ανέκδοτα και όταν κάποια στιγμή το βλέμμα του διασταυρώθηκε με αυτό του Μουστάκα, τον φώναξε με το όνομα του και του ζήτησε να ανέβει στη σκηνή για να πει και αυτός ένα ανέκδοτο!

Στα 15 του ο Μουστάκας συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν ο αγγελιοφόρος του Γρίβα Διγενή. Κάποια στιγμή συνελήφθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε. Όταν μετά από επτά μήνες, αποφυλακίστηκε, έφυγε για την Αθήνα, με πλαστό διαβατήριο, προκειμένου να σπουδάσει ηθοποιός.

Στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, δούλεψε ως σερβιτόρος και έδωσε εξετάσεις για να μπει στη Δραματική του Εθνικού Θεάτρου, δεν τα κατάφερε αλλά δεν το έβαλε κάτω. Οι περισσότεροι καθηγητές δεν αποδέχονταν το πηγαίο χιούμορ του και τον απέρριπταν αποκαλώντας τον «καραγκιόζη». Έδωσε ξανά και αυτή τη φορά πέρασε, ενώ παράλληλα σπούδαζε στην ΑΣΟΕΕ.

Γρήγορα, το ταλέντο του Μουστάκα τόσο στην κωμωδία όσο και στο δράμα, αναγνωρίστηκε και ο ένας ρόλος διαδεχόταν τον άλλο. Το θεατρικό του ντεμπούτο το έκανε το 1961 κρατώντας ένα μικρό ρόλο στο έργο «Χαραυγή» του Δημήτρη Μπόγρη.

Στον κινηματογράφο, η καριέρα του ξεκίνησε το 1964 με τον «Ζορμπά» του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου υποδύθηκε τον τρελό του χωριού (ένας ρόλος που έχει «ζουμί» και θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια) και ολοκληρώθηκε με τον ρόλο του Τιτσιάνο στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Ελ Γκρέκο» το 2007 την οποία δεν πρόλαβε να δει στους κινηματογράφους. Τη δεκαετία του '80 πρωταγωνίστησε σε δεκάδες βιντεοταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό αλλά μισήθηκαν από τους κριτικούς.

Σταθμός θεωρήθηκε η ερμηνεία του στην ταινία «Ο Νομοταγής Πολίτης», σε σκηνοθεσία Ερρίκου Θαλασσινού και σενάριο Κώστα Μουρσελά.

Το 2002 βραβεύτηκε για το ρόλο τού 98χρονου χάκερ στην τηλεοπτική σειρά του Γιάννη Σμαραγδή «Τα χαϊδεμένα παιδιά», που μεταδόθηκε από την ΕΤ1.

Ο τζόγος, η απαγωγή και μία χαμένη υποψηφιότητα για Όσκαρ

Γνωρίζετε πως ο Σωτήρης Μουστάκας έχασε την υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β΄Ανδρικού Ρόλου μόλις για δύο λεπτά;

Η, άγνωστη σε πολλούς, απίθανη ιστορία με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο ηθοποιό έχει ως εξής:

Ο Μουστάκας έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Ζορμπάς» το 1964. Είχε τον ρόλο του Μιμυθού, του τρελού του χωριού.

Η ερμηνεία του εντυπωσίασε τους πάντες και ειδικά τους αμερικανούς παραγωγούς της ταινίας οι οποίοι και θέλησαν να προωθήσουν τον Μουστάκα ώστε να κερδίσει υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β΄Ανδρικού Ρόλου.

Εκείνη την εποχή, ωστόσο, η επιτροπή απονομής των διάσημων κινηματογραφικών βραβείων είχε θέσει κάποιους εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες προκειμένου να είναι κάποιος ηθοποιός υποψήφιος. Ένας από αυτούς τους όρους ήταν πως ο ρόλος έπρεπε να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μέσα στην ταινία.

Στην περίπτωση του Σωτήρη Μουστάκα η διάρκεια του ρόλου ήταν κατά δύο λεπτά μικρότερη. Αν, δηλαδή, για παράδειγμα, το όριο ήταν τα 30 λεπτά, ο ρόλος του Σωτήρη Μουστάκα ήταν 28 λεπτά και κάπως έτσι η επιτροπή τον «έκοψε»!

Μερικά χρόνια μετά αυτό το όριο που είχε θέσει η Ακαδημία έπεσε στα οκτώ λεπτά.

Μία από τις μεγαλύτερες «ανορθογραφίες», πάντως, εκείνης της χρονιάς ήταν πως δεν κέρδισε το Όσκαρ μουσικής, ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης με ένα τραγούδι που σήμερα, πλέον, θεωρείται θρυλικό και κλασικό, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία!

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ο Σωτήρης Μουστάκας, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες βιντεοταινίες όπως «Πάτερ Γκομένιος», «Ο Ροζ Γάτος» και «Ο Τσιτσιολίνας», οι οποίες επικρίθηκαν εξαιτίας της χαμηλής τους ποιότητας ενώ τα «άκουσε» και ο ίδιος ο Μουστάκας καθώς οι ρόλοι αυτοί δεν... άρμοζαν στο ταλέντο του .

Παρ' όλα αυτά, οι βιντεοταινίες αυτές σημείωσαν εμπορική επιτυχία κάτι που του εξασφάλιζε αρκετά έσοδα τα οποία είχε ανάγκη αφού έπρεπε να εξυπηρετεί τα μεγάλα του χρέη από το πάθος του για τον τζόγο.

Ο εθισμός του τον έβαλε σε κίνδυνο αφού κάποια στιγμή δανείστηκε από τοκογλύφους, που σύχναζαν έξω από το καζίνο της Πάρνηθας και όταν δεν μπόρεσε να τα επιστρέψει τον απήγαγαν απειλώντας να τον «εξαφανίσουν».

Τελικά, ο θεατρικός παραγωγός Αλέξανδρος Παρίσης, φίλος και συνεργάτης του Μουστάκα, όπως αποκάλυψε, ήταν εκείνος που έδωσε τα χρήματα, για να επιστρέψουν τον αγαπημένο ηθοποιό μέσα σε ένα πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου!

«Ήταν αρκετά σπάταλος και γι΄αυτό ως το τέλος της ζωής του είχε απωλέσει πολλά από τα χρήματα που είχε κερδίσει» είχε πει ο καλός του φίλος και θεατρικός επιχειρηματίας Αλέξανδρος Παρίσης: «Ήταν όμως ένας εθισμός που μια μέρα παραλίγο να του κοστίσει την ζωή, αφού τον απήγαγαν. Όσα χρήματα και να έπαιρνε, πήγαινε στο καζίνο και τα ακούμπαγε. Μια φορά είχε πάρει κάτι χρήματα από κάποιους τοκογλύφους που ήταν έξω από το καζίνο. Ήταν Σάββατο και είχαμε διπλές παραστάσεις. Αναγκάστηκα και τους έδωσα 2.500.000 δραχμές και μου τον έφεραν μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου Opel, που τον είχαν κλείσει για να τον «εξαφανίσουν». Ωστόσο, ο Σωτήρης, ξαναλέω, ήταν πολύ καλός άνθρωπος».

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 4 Ιουνίου του 2007, ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από κοντά μας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από καρκίνο αλλά όσο και αν έχεις προετοιμαστεί για το μοιραίο, όταν αυτό έρχεται, και αφορά έναν άνθρωπο σαν τον Σωτήρη Μουστάκα, ο πόνος, η θλίψη και το συλλογικό πένθος είναι δεδομένα.

Λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Μουστάκας, είχε αισθανθεί αδιαθεσία, κατά τη διάρκεια πρόβας του «Πλούτου» του Αριστοφάνη, που θα παρουσίαζε με τους Θύμιο Καρακατσάνη, Γιώργο Κωνσταντίνου και Βάσια Τριφύλλη.

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του Σωτήρη Μουστάκα έφυγε από τη ζωή και η μεγάλη του αγάπη και σύντροφος της ζωής του Μαρία Μπονέλλου η οποία είχε προσβληθεί από Αλτσχάιμερ και ήταν κατάκοιτη. Συνάδελφοι και φίλοι του είχαν πει ο σπουδαίος ηθοποιός αρρώστησε επειδή δεν άντεξε να βλέπει την πολυαγαπημένη του Μαρία άρρωστη.

Ο Σωτήρης Μουστάκας και η Μαρία Μπονέλλου είχαν αποκτήσει μία κόρη, την Αλεξία, η οποία σε παλαιότερη συνέντευξή της σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι ο πατέρας της, της είχε κρύψει ότι πέθαινε. «Δεν τον ταλαιπώρησε πολλά χρόνια ο καρκίνος. Ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα, αλλά προσπαθούσε να μου το κρύψει! Το ότι ταλαιπωρείται και μπορεί να έρθει το τέλος. Μεγάλο λάθος γιατί ήμουν τελείως απροετοίμαστη» είχε πει.