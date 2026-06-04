Όμηρος ενός πρωτοφανούς γραφειοκρατικού παραλόγου έχει καταστεί ένας κάτοικος στη Βέροια, όταν τμήμα του ιστορικού τείχους της πόλης κατέρρευσε στην αυλή του σπιτιού του, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Οι πέτρες που αποκολλήθηκαν αποτελούν πλέον καθημερινό κίνδυνο για την ασφάλεια της οικογένειας και των παιδιών που παίζουν στην αυλή, με τον φόβο νέας κατολίσθησης να εντείνεται σε κάθε βροχόπτωση. Ωστόσο, το πραγματικό «μαρτύριο» για τον ιδιοκτήτη ξεκίνησε όταν προσπάθησε να βρει λύση, καταλήγοντας μπαλάκι μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του Δήμου Βέροιας.

Από τη μία πλευρά, η Εφορεία Αρχαιοτήτων αναγνωρίζει μεν την αρμοδιότητά της επί του μνημείου, αλλά δηλώνει αδυναμία περισυλλογής λόγω έλλειψης εργατών.

Από την άλλη, ο Δήμος νίπτει τας χείρας του, υποστηρίζοντας επίσημα πως, εφόσον οι πέτρες έπεσαν σε ιδιωτικό οικόπεδο, αποχαρακτηρίζονται από μνημείο, θεωρούνται πλέον «μπάζα» και η αποκομιδή τους βαραίνει τον ιδιοκτήτη.

Όπως συμπυκνώνει εξαιρετικά την κατάσταση ο ιδιοκτήτης, κ. Αντώνης, μιλώντας στο MEGA: «Από τη μία μου είπαν να τα μαζέψω εγώ και από την άλλη μού λένε ‘δεν θα ακουμπήσετε τίποτα γιατί είναι αρχαία’. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, βάλανε μόνο δυο κοντέινερ».

Μέχρι οι αρμόδιοι φορείς να αποφασίσουν ποιος έχει την ευθύνη, το αρχαίο τείχος παραμένει σωριασμένο στην αυλή, με τους κατοίκους να ανησυχούν για την ασφάλειά τους και να προειδοποιούν για τον κίνδυνο περαιτέρω καταρρεύσεων.