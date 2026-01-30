Έρχεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας: Πότε θα φτάσει στο «πικ» - Τι ισχύει για την Αττική

Η καιρική πρόγνωση δείχνει ότι νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με την Αττική να μην ξεφεύγει από τον κανόνα.

Σύμφωνα με το Mega, ισχυρές βροχές αλλά και χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε όλη την Ελλάδα την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί ότι τα φαινόμενα, θα τα δούμε αργά το βράδυ, και θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, αργότερα θα επεκταθούν με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Επιπλέον, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, όχι μόνο στα ορεινά αλλά και στα ημιορεινά της χώρας.

Παράλληλα, ο κύριος Καλλιάνος προβλέπει ότι, λόγω των ανέμων που θα κυμανθούν στα 8 - 9 μποφόρ, ενδέχεται να υπάρξουν απογορευτικά στα πλοία.

Κακοκαιρία: Τι ισχύει για την Αττική

Η πρόγνωση για την Αττική, κάνει επίσης λόγο για κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ ενέχεται πάλι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Μάλιστα, δήλωσε ότι θα ξεπεραστούν τα 15 χιλιοστά νερού, που καταγράφηκαν στην προηγούμενη κακοκαιρία.