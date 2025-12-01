Για νέο κύμα κακοκαιρίας κάνουν λόγο η μετεωρολόγοι, μετά την «ανάσα» του Σαββατοκύριακου. Αν και Δευτέρα (01/12) και Τρίτη (02/12) αναμένουμε καλοκαιρία, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει στη μέση της εβδομάδας.

Σήμερα, σύμφωνα με το προγνωστικίο δελτίο της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θ αημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς.

Αύριο, Τρίτη, θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

Κακοκαιρία: Πότε αναμένεται να χτυπήσει το νέο κύμα

Αν και η κακοκαιρία Adel, επίσημα έλαβε τέλος, νέα κακοακιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από την Τετάρτη, με εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στα δυτικά τμήματα, είναι οι περιοχές θα σημειωθούν οι πρώτες βροχές. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ φαίνεται πως θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή και θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές σε αρκετές περιοχές.

