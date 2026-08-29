Έρχονται μπόρες «express» το Σάββατο βράδυ: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Για μπόρες και καταιγίδες το βράδυ του Σαββάτου κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ωστόσο τονίζει ότι πρόκειται για ένα «σύντομο πέρασμα».
Στην ανάρτησή του στο Facebook, παρέθεσε χάρτη με τα φαινόμενα, δείχνοντας ότι οι «μπόρες express» θα κάνουν την εμφάνιση του αρχικά στα βόρια της χώρας. Ωστόσο, όσο η ώρα περνάει, το φαινόμενο θα «ταξιδεύει» νοτιότερα.
«Περιοχές που προς το βράδυ απόψε - πρώτα στα βόρεια 0 και στη συνέχεια - περίπου έως και λίγο πριν με λίγο μετά τα μεσάνυχτα - στα υπόλοιπα τμήματα, έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστούν από ένα σύτνομο πέρασμα μπόρας ή και τοπικής καταιγίδας», ανήρτησε αρχικά ο μετεωρολόγος.
Στη συνέχεια, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο της ενίσχυσης των ανέμων, σημειώνοντας: «Δεν αποκλείεται να υπάρξει και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων».
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