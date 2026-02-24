Έρχονται οι Αλκυονίδες μέρες: Πού βελτιώνεται ο καιρός και ποιες περιοχές «εξαιρούνται»

Οι Αλκυονίδες μέρες φαίνεται πως επιστρέφουν καθώς η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών δημιουργεί συνθήκες που θυμίζουν την κλασική χειμωνιάτική «ανάπαυλα» του ελληνικού καιρού.

🎯Η "ΞΗΡΗ" ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Το βόρειο ρεύμα που επικράτησε σήμερα στα αντολικά βαθμιαία θα υποχωρήσει και οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς φαινόμενα . Μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.

✅Αυριο Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα κυλήσει με λίγες… pic.twitter.com/6Xd2fDhMfQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 22, 2026

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το βόρειο ρεύμα που επηρέασε τα ανατολικά τμήματα της χώρας υποχωρεί.

Οι περισσότερες περιοχές θα δουν ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, με μοναδική εξαίρεση την Βόρεια Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικές βροχές.

Από τα μέσα της εβδομάδας και για περίπου έξι με εφτά ημέρες, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην επικράτηση τιυ ξηρού καιρού σε όλη την χώρα. Ο καιρός φαίνεται να είναι ιδανικός για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες.

Επιστρέφει, λοιπόν, το γνώριμο σκηνικό των Αλκυονίδων ημερών που παραδοσιακά εμφανίζονται μέσα στον χειμώνα και προσφέρουν μια μικρή ανάσα καλοκαιρίας.