Έσκασε το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα του: «Έπεσε στην ντουλάπα και τη μαύρισε» λέει ο τραυματίας

Καλύτερα από πλευράς υγείας δηλώνει ο άντρας που υπέστη βαρύ τραυματισμό στο στόμα του, από ηλεκτρονικό τσιγάρο που εξερράγη την ώρα που πήγε να το χρησιμοποιήσε.

Μιλώντας στο MEGA, ανέφερε: «Είχα αγοράσει το τσιγάρο πριν έξι μήνες περίπου, δεν το χρησιμοποιούσα σε καθημερινή βάση. Εκείνη την ημέρα είχα ένα καινούργιο, το έβαλα να φορτίσει και έπεσα να ξαπλώσω. Όταν το έβγαλα από τονξ φορτιστή δεν κατάλαβα τίποτα.

Το έβαλα στο στόμα μου και πάτησα το κουμπί, και έγινε η έκρηξη. Έγινε ένα δυνατό μπαμ, η μπαταρία έφυγε προς τα πίσω, χτύπησε στην πόρτα και χωρίστηκε σε δύο κομμάτια, πήγε στη ντουλάπα και τη μαύρισε».

Στη συνέχεια, η δυσλειτουργική συσκευή άρπαξε φωτιά, τα ίχνη της οποία έχουν μείνει στιο πάτωμα του άτυχου άντρα. Όπως λέει, η άμεση περίθαλψη που έλαβε από τον γιατρό του και το προσωπικό του νοσοκομείου, είναι ο λόγος που μπορεί να μιλάει τώρα κανονικά.