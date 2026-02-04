Ετήσια Έκθεση Ρατσισμού 2025: Άνοδος καταγγελιών και σταθερή στοχοποίηση ευάλωτων ομάδων

Η ετήσια έκθεση ρατσισμού για το 2025 καταγράφει μια σημαντική αύξηση στις αναφορές περιστατικών με πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο: 391 καταγγελίες, από τις οποίες προέκυψαν 175 δικογραφίες και 208 ταυτοποιημένοι δράστες.

Τι έδειξε η έρευνα για τα κίνητρα

Από τις 95 υποθέσεις που διερεύνησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής, τα κίνητρα κατανέμονται ως εξής:

Εθνική/Εθνοτική καταγωγή: 37

Σεξουαλικός προσανατολισμός: 27

Ταυτότητα φύλου: 17

Θρησκεία: 8

Αναπηρία: 4

Χρώμα: 1

Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η στοχοποίηση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, με 44 περιστατικά ομοτρανσφοβικού κινήτρου συνολικά. Η έκθεση επισημαίνει ότι η έντονη ρητορική μίσους στο δημόσιο λόγο λειτουργεί ως «υπόστρωμα» που νομιμοποιεί επιθέσεις, ενισχύοντας τον φόβο και την ανασφάλεια των στοχοποιημένων ομάδων.

Ένα ακόμη κρίσιμο εύρημα είναι η αυξημένη συμμετοχή ανήλικων και νεαρών δραστών. Πολλά περιστατικά εκδηλώνονται σε σχολικούς χώρους, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική πρόληψη, εκπαίδευση και έγκαιρη παρέμβαση.

Η έκθεση καταγράφει επίσης αύξηση περιστατικών κατά Εβραίων, ως αντανάκλαση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς και έντονα φαινόμενα μισαναπηρισμού στα κοινωνικά δίκτυα, που αποκαλύπτουν βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις απέναντι στην αναπηρία και την προσβασιμότητα.