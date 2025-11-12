Εξαέρωση στα καλοριφέρ: Τα βήματα για να γίνει σωστά και ο θόρυβος που μαρτυρά πως χρειάζεται

Και εκεί που «έρχονται» τα πρώτα κρύα του χειμώνα και είσαι έτοιμος να «χουχουλιάσεις» στο ζεστό σου σπίτι, συνειδητοποιείς ότι το καλοριφέρ σου δεν λειτουργεί.

Το πιο πιθανό που μπορεί να χρειάζεται να κάνεις - αν το σώμα θέρμανσης παραμένει κρύo - είναι εξαέρωση.

Πότε όμως καταλαβαίνουμε αν όντως χρειάζεται;

Όταν ο διαχειριστής ή η διαχειρίστρια μας ενημερώνουν ότι έχει ενεργοποιηθεί η κεντρική θέρμανση αλλά εμείς εξακολουθούμε να μην έχουμε καλοριφέρ. Tip: Πιάστε και το κάτω μέρος του σώματος και αν είναι ζεστό τότε χρειάζεται εξαέρωση.

Όταν κάνει περίεργους θορύβους. (έχει εγκλωβιστεί αέρας)

Καλοριφέρ: Πώς γίνεται η εξαέρωση

Αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, μπορείτε εύκολα να κάνετε εξαέρωση στο καλοριφέρ ακόμα και αν δεν έχετε ξανακάνει μόνοι σας.

Θα πάρετε το κλειδί της εξαέρωσης, ένα κατσαβίδι, ένα πανί, και ένα πλαστικό δοχείο/λεκάνη για να μαζέψετε το νερό που θα βγει. Ξεκινήστε την εξαέρωση, όταν η θέρμανση δεν λειτουργεί και αφού είστε σίγουροι ότι τα σώματα καλοριφέρ είναι κρύα.

Ανοίγετε τη βαλβίδα εξαερισμού του καλοριφέρ με το κλειδί. Αν το κλειδί δεν αρκεί, προσπαθήστε με το κατσαβίδι. Περιμένετε λίγο και στα επόμενα λεπτά, λογικά, θα πρέπει όλος ο αέρας από το σώμα να αρχίσει να βγαίνει και θα ακολουθήσει και το νερό.

Εκεί θα πρέπει να έχετε κοντά το πλαστικό δοχείο για να μη γεμίσει το πάτωμα από τα νερά. Θα βοηθούσαν μερικά απορροφητικά πανιά στο σημείο. Επίσης, είναι σημαντικό να στρίψετε τη βαλβίδα έτσι, ώστε η τρύπα που έχει να «κοιτάει» προς το πάτωμα και το νερό να τρέξει απευθείας στο δοχείο.

Η βαλβίδα εξαερισμού στα περισσότερα σώματα καλοριφέρ βρίσκεται στο πάνω μέρος τους δεξιά ή αριστερά.

Εφ’ όσον έχουν προηγηθεί τα παραπάνω, κλείνετε τη βαλβίδα και σκουπίζετε τα νερά που έχουν βγει. Συνεχίζετε την ίδια διαδικασία στο επόμενο θερμαντικό σώμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή υπάρχει καυτό νερό καλό θα ήταν να απομακρύνουμε τα παιδιά από το χώρο.