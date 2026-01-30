Eξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην Πεντέλη

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει για την εξαφάνιση ενός 14χρονου παιδιού από την περιοχή της Πεντέλης, στην Αττική.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Μοσαλάμ εξαφανίστηκε στις 29/01/2026 και ώρα περίπου 6:00 π.μ., από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Είναι 14 ετών, με καταγωγή από την Αίγυπτο. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 30/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 14χρονος, έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Το Χαμόγελο του Παιδιού απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple