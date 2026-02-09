Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στις 8 Φεβρουαρίου εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο 15χρονος Μοχάμεντ Χουσεΐν, αιγυπτιακής καταγωγής.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Μοχάμεντ (ον) Χουσεΐν (επ) έχει ύψος 1.75 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ: http://bit.ly/missing-alert-apple
