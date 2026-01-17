Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Κοντά στην αυλαία της υπόθεσης - Ποιοι αποπροσανατόλισαν την έρευνα

Μια ανάσα πριν την εκπνοή του amber alert που ουσιαστικά θα σημάνει το τέλος των ερευνών για την 16χρονη Λόρα και ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα των ένοχων μυστικών της οικογένειας που οδήγησαν το κορίτσι να γίνει φυγάς.

Xθες 9η μέρα αγωνίας ολόκληρης της Ελλάδας, η μητέρα της θυμήθηκε πως έναν μήνα πριν, το κορίτσι με το μελαγχολικό βλέμμα, είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριο της.

Ένα μήνα πριν.

Που σημαίνει πως είχε 30 ολόκληρες μέρες ακόμα και πλαστό διαβατήριο να βγάλει. Η ανήλικη που φεύγοντας πήρε μαζί της το δικό της διαβατήριο και είχε και φωτογραφία το κινητό της και το διαβατήριο της μητέρας της. Γιατί όμως η μητέρα της το θυμήθηκε 9 μέρες μετά;

Το καλό σενάριο θα ήθελε την μητέρα να βοήθησε το παιδί της να γλιτώσει.

Το κακό σενάριο για κάποιον λόγο είναι οι γονείς να θέλουν να σταματήσει η έρευνα που όσο συνεχίζεται βγάζει στο φως το λιγότερο σκιώδεις πτυχές μιας βαθιά πατριαρχικής οικογενείας. Είναι όμως μόνο αυτό;

Προσπάθεια αποπροσανατολισμού της έρευνας

Ο πατέρας είχε προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει την έρευνα και 24 ώρες μετά την πρώτη προβολή του θέματος την Κυριακή 11/1.



Τότε μου είχε στείλει στο κινητό αυτό το πρόγραμμα στις ΗΠΑ για ανήλικα κορίτσια γράφοντας από κάτω. «Η Λόρα μπορεί να είναι εκεί».

Στην ερώτησή μου αν το βρήκε στον υπολογιστή του παιδιού, δεν απάντησε ποτέ. Στην αστυνομία είπε πως το έψαξε μόνος του και έκανε μια υπόθεση έργου.

Μα το πρόγραμμα είναι για καλοκαίρι. Πώς θα πήγαινε το παιδί στις ΗΠΑ; Όλα αυτά την ημέρα που λύθηκε το μυστήριο με τον άγνωστο άντρα και τη δοσοληψία τα χαράματα πριν χαθεί το παιδί.

Το ένα μυστικό μετά το άλλο

Την ίδια μέρα γίνεται γνωστό πως η Λόρα είχε φιλοξενηθεί για έναν μήνα σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στην Γερμανία. «Ένας κακός γείτονας έκανε καταγγελία επειδή μάλωνα το παιδί να μην είναι συνέχεια στο τάμπλετ και έτσι μου πήραν την επιμέλεια. Έκανα δικαστήριο και την πήρα ξανά». Αυτά είπε στους αστυνομικούς όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Άλλο ένα μυστικό. Άλλο ένα μυστικό που συμπίπτει με την απόφαση του για μετανάστευση στην Ελλάδα. Σε ποια άλλη χώρα θα μπορούσε να κουρέψει σα τραγί το κορίτσι του όταν εκείνο ζήτησε να πάει κομμωτήριο;

Σε ποια άλλη χώρα θα έμενε στο σκοτάδι ένα παιδί που κανείς δεν παρατήρησε, κανείς δεν μίλησε για την «τιμωρία» να κυκλοφορεί σαν τρόφιμος ψυχιατρείου της δεκαετίας του 70;

Δεν είδε κανένας εκπαιδευτικός; Δεν ρώτησε κανείς; Οι συμμαθητές που τώρα μιλάνε γιατί δεν εμπιστεύτηκαν κάποιον γονιό ή εκπαιδευτικό;

«Δεν είχε ποτέ χρήματα», «πήγαμε εκδρομή και δεν είχε χρήματα να φάει», «την κούρεψε ο μπαμπάς της».

Και δεν μίλησε κανείς. Αυτοί είμαστε.

11 λεπτά μετά «βρήκες τη Λόρα»

Μου προξενεί εντύπωση πως όταν έπεσε στα χέρια μου το βίντεο του παιδιού στο Ρίο πριν χαθεί έστειλα φωτογραφία στο viber στον πατέρα για να βεβαιωθώ πως το κορίτσι ήταν η Λόρα. Στέλνω φωτό στις 05.48 ρωτώντας «Είναι η Λόρα σωστά;»

Το ίδιο λεπτό απαντάει ο πατέρας ένα σκέτο: «Ναι». Είμαι στο μοντάζ και σκέφτομαι αν του έγραψα πως είναι από βίντεο -το τσεκάρω- όχι απλά τον ρώτησα αν είναι η Λόρα. Και πώς δεν με πήρε τηλέφωνο;

Μάλλον θα έχει πανικοβληθεί, υπέθεσα. Την ώρα που πιάνω το κινητό για να του γράψω, λαμβάνω μήνυμα του, ένα ξερό «Βρήκες τη Λόρα;» με την διαφορά πως έχουν περάσει 11 ολόκληρα λεπτά.

Είναι Δευτέρα 12/1. Το παιδί έχει χαθεί από την Πέμπτη 8/1. Έβγαλα την είδηση της εξαφάνισης της με εκτενές ρεπορτάζ την Κυριακή 11/1 και μια μέρα μετά του στέλνω φωτογραφία της και χρειάζεται 11 λεπτά για να ρωτήσει αν την βρήκα. Σα να φοβάται το ενδεχόμενο να την βρήκα...γιατί; Όλα σκοτεινά και κόντρα σε κάθε λογική και συναίσθημα.

Δύσκολα θα ξεχάσω πως όταν του ζήτησα να μου γράψει ένα μήνυμα για την Λορα 3η μέρα της εξαφάνισής της, όταν διάβασα τις αράδες του, κλώτσησε η καρδιά μου .

«Λόρα δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θέλουμε τιμωρία. Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Μπορείς απλώς να μας δώσεις ένα σημάδι. Περιμένουμε».

Όλα λάθος. Ένα στεγνό από συναίσθημα μήνυμα που ομολογώ δημόσια πως το αλλοίωσα προσθέτοντας στο τέλος ένα «σ 'αγαπάμε». Δεν γίνεται, απέδωσα στην ταραχή και τη μετάφραση το «λάθος» κείμενο.

Σήμερα όμως καταλαβαίνω πως αυτό που εμένα πόνεσε την καρδιά μου ήταν το τρυφερό πρόσωπο του πατέρα δυνάστη, αυτό το «δεν θέλουμε τιμωρία», θα το κουβαλάω πάντα στην ψυχή μου.

Μακάρι το παιδί να είναι σε καλά χέρια, μακάρι να απευθυνθεί στις αρχές οποιαδήποτε χώρας και να πει το μυστικό της που δεν ξεφορτώθηκε ούτε με την φυγή της, μακάρι να μην έχει πέσει σε χέρια πιο επικίνδυνων ανθρώπων από αυτούς που άφησε πίσω της, μακάρι να μάθουμε όλοι από αυτήν την ιστορία και να γίνουμε καλύτεροι γονείς, καλύτεροι εκπαιδευτικοί, καλύτεροι συμμαθητές, καλύτεροι αστυνομικοί, καλύτεροι δημοσιογράφοι γιατί σε αυτήν την υπόθεση αποτύχαμε όλοι!