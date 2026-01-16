Πού στρέφονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας - Η περιοχή «κλειδί»

Καθώς συμπληρώνονται σχεδόν οκτώ 24ωρα από τη στιγμή που η 16χρονη Λόρα έφυγε από την Πάτρα με προορισμό την Αθήνα, η αγωνία της οικογένειάς της κορυφώνεται.

Από τότε δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία μαζί τους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία. Παρ’ όλα αυτά, ένα στοιχείο αισιοδοξίας παραμένει: η έφηβη έχει καταγραφεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, να κινείται μόνη της και να πραγματοποιεί μικρές αγορές, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πού μένει όλα αυτά τα 24ωρα; Οι έρευνες έχουν πλέον επικεντρωθεί στον Ζωγράφου, με βάση δύο βίντεο που θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιοχή γύρω από τις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη, όπου εκτιμάται ότι ίσως αναζήτησε κάποιο χώρο για προσωρινή φιλοξενία.

Σημείο–κλειδί θεωρείται και η οδός Αιγαίου, η διεύθυνση που φέρεται να έδωσε στον οδηγό ταξί. Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει τις αρχές σε στοχευμένες έρευνες, με την ελπίδα ότι θα εντοπιστεί σύντομα το ακριβές δρομολόγιο και οι κινήσεις της.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με την οικογένεια να περιμένει ένα σημάδι που θα βάλει τέλος στην αγωνία.