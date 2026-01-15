Σοκάρουν νέες αποκαλύψεις που αφορούν την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς ήρθε στο φως ένας άγνωστος αρκετά σοβαρός καβγάς που έλαβε χώρα στο σπίτι της ανήλικης τον Οκτώβριο, που φέρεται να την οδήγησε στην απόφαση της να εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρεπορτάζ του Mega, πρόσωπα αποκάλυψαν στην αστυνομία, πως ο λόγος για τον οποίο η 16χρονη ξεκίνησε να οργανώνει το σχέδιο διαφυγής της ήταν ένας καβγάς μέσα στο σπίτι. όπου διέμενε με την οικογένειά της.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν, συνεργαζόμενες με τις γερμανική αστυνομία, κάτω από ποιες συνθήκες είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για λίγες μέρες από τον πατέρα και γιατί το κορίτσι είχε διαμείνει για ορισμένο διάστημα σε δομή της Γερμανίας.

Την ίδια στιγμή, διερευνάται η πιθανή σύνδεση αυτών των γεγονότων με την μετανάστευση της οικογένειας στην Ελλάδα, καθώς πληροφοίρες αναφέρουν πως έλαβαν χώρα σε κοντινά χρονικά διαστήματα.

Δυνάμεις της αστυνομία έχουν «χτενίσει» την περιοχή του Ζωγράφου τις τελευταίες μέρες, ψάχνωντας διαμερίσματα Airbnb, χωρίς να έχει βρεθεί καμία ενοκίαση στο όνομα της Λόρας.