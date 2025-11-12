Μενού

Εξαφάνιση 17χρονης από δομή φιλοξενίας στην Αθήνα - Κίνδυνος για τη ζωή της

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση μίας 17χρονης στην Αθήνα.

Χαμόγελο του Παιδιού
Περίπτερο του Χαμόγελου του Παιδιού στον Πειραιά | EUROKINISSI / ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΡΕΚΙΑΝ
Την κινητοποίηση των Αρχών έχει προκαλέσει η εξαφάνιση μίας 17χρονης από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας.

Σχετική ανακοίνωση έβγαλε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με τα στοιχεία του κοριτσιού.

«Στις 9/11/25, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, η Μαρία Ιουλία Σ., 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι βερμούδα και γκρι μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.»

 

ΕΛΛΑΔΑ