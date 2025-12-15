Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: Για όγδοη ημέρα αγνοούμενος - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, ο οποίος εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή από το Ηράκλειο Κρήτης, με το όχημά του να εντοπίζεται εγκαταλελειμμένο στον Αποκόρωνα Χανίων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την εξαφάνιση δήλωσαν στις 12/12 οι γονείς του οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα, όταν -παρα τις επίμονες προσπάθειες τους να επικοινωνήσουν μαζί του, δεν τα κατάφερναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, φαίνεται πως το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που αναδεικνύει ως πιο πιθανό σενάριο ότι κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στην οικία του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρει το περιβάλλον του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο υπάρχει πιθανότητα να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις Αρχές έγινε αναφορά από πολίτη μετά την έκδοση Silver Alert, ότι τον είδε να περπατά στην παραλία των Καλυβών.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν, εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα.

Εξαφάνιση | Γραμμή Ζωής

Διαβάστε επίσης: Θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες – Στον Αποκόρωνα βρέθηκε το ΙΧ του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος, που εργάζονταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Χανίων ως ειδικευόμενος γιατρός, έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Παρά τις συστηματικές έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.