Θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες – Στον Αποκόρωνα βρέθηκε το ΙΧ του

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν από την περασμένη Κυριακή από το Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την εξαφάνιση δήλωσαν στις 12/12 οι γονείς του οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα, όταν -παρα τις επίμονες προσπάθειες τους να επικοινωνήσουν μαζί του, δεν τα κατάφερναν.

Δύο ημέρες αργότερα, το αυτοκίνητο του 33χρονου εντοπίστηκε στην Π.Ε. Χανίων και συγκεκριμένα στον Φρε του Δήμου Αποκόρωνα. Ήδη για την εξαφάνιση του έχει σημάνει silver alert.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν, εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωα.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος, που εργάζονταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Χανίων, έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Παρά τις συστηματικές έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.