Εξαγριωμένος άνδρας έκανε ντου στο Δημαρχείο Ρεθύμνου και τα έκανε γυαλιά - καρφιά

Πρωτοφανής επίθεση σημειώθηκε σήμερα (17/06) το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνης από δημότη που εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο γραφείο του δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα.

Ο μαινόμενος δράστης προκάλεσε σημαντικές φθορές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, αρθρώνοντας απειλές και χυδαίες εκφράσεις. Προηγουμένως ο δράστης είχε προκαλέσει ζημιές στην είσοδο του δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στο δρόμο τα σταντ με τις αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης απουσιάζει στην Αθήνα συμμετέχοντας ως ομιλητής στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άνδρας αναποδογύρισε έπιπλα στο Δημαρχείο Ρεθύμνου | neakriti.gr

Στο δημαρχείο μετέβησαν άμεσα ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης και άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου που πραγματοποίησαν αυτοψία στον λεηλατημένο χώρο και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της Αυτόφωρης Διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση εναντίον του για διατάραξη της λειτουργίας του και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας, αιτούμενος την παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε.