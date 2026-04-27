Έξαλλος άνδρας έσπασε 30 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας με ξύλινο κοντάρι

Για άγνωστο λόγο, ο 29χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν εκτός εαυτού, προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες οχήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Ελληνική αστυνομία | Eurokinissi
Ένα ιδιαίτερα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/04), με άνδρα να καταστρέφει δεκάδες οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, με ένα ξύλινο κοντάρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο άνδρας προκάλεσε ζημιές σε συνολικά 30 οχήματα, όντας εκτός έλεγχου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περί τις 02:30, επί των οδών Μαγνησίας, Αλκιβιάδου και Αχαρνών.

Κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του έξαλλου 29χρονου και κάλεσαν την αστυνομία. 

Εντοπίστηκε στο σημείο και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, καθώς έφερε τραύματα στα χέρια και το πρόσωπο, προφανώς αποτέλεσμα της επίθεσης στα οχήματα. 

Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, συνελήφθη

