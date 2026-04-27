Έξαλλος άνδρας έσπασε 30 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας με ξύλινο κοντάρι

Ένα ιδιαίτερα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/04), με άνδρα να καταστρέφει δεκάδες οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, με ένα ξύλινο κοντάρι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο άνδρας προκάλεσε ζημιές σε συνολικά 30 οχήματα, όντας εκτός έλεγχου.
Το περιστατικό έλαβε χώρα περί τις 02:30, επί των οδών Μαγνησίας, Αλκιβιάδου και Αχαρνών.
Κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του έξαλλου 29χρονου και κάλεσαν την αστυνομία.
Εντοπίστηκε στο σημείο και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, καθώς έφερε τραύματα στα χέρια και το πρόσωπο, προφανώς αποτέλεσμα της επίθεσης στα οχήματα.
Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, συνελήφθη.
- Απίστευτο περιστατικό στο Παγκράτι: Οδηγός μηχανής ξυλοκόπησε 36χρονη επειδή δεν ήθελε να περιμένει να παρκάρει
- Η ΝΔ στα πιο κάτω της, οι μετακινήσεις στο ΠΑΣΟΚ και ο επικρατέστερος μήνας για εκλογές
- Δεν τον αναγνωρίζεις με την πρώτη: Πώς είναι σήμερα ο Μήτσος από το «Ευτυχισμένοι Μαζί»
- Βραζιλία: Νεκρός τεχνικός που εργαζόταν για τη συναυλία της Σακίρα - Παγιδεύτηκε στο σύστημα ανύψωσης
