Έξαλλος ο Κανάκης με τον Λαζαρίδη της ΝΔ: «Καινούργιο αστέρι, μας γράφει στα @@ του»

Πυρ και μανία ο Αντώνης Κανάκης κατά του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά σήμερα (17/11) στην εκπομπή του «αυτός είναι καινούριο αστέρι της Νέας Δημοκρατίας. Όσο πιο ερειστικός είσαι, όσο πιο αλαζόνας είσαι, όσο πιο απαξιωτικός είσαι, όχι τόσο στους συνομιλητές σου, αλλά στους πολίτες. Γιατί όταν είσαι στην τηλεόραση και μιλάς σε άλλους ανθρώπους, κυρίως απευθύνεσαι στους πολίτες».

Ο Αντώνης Κανάκης συνέχισε λέγοντας «Κύριε Λαζαρίδη συγχαρητήρια θα πάτε πολύ μπροστά σε αυτό το κόμμα με το στυλάκι που έχετε».