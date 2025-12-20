Εξάρχεια: Επίθεση με τουλάχιστον 10 βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν μεσάνυχτα Παρασκευής στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, μία ομάδα ατόμων επιτέθηκε στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους (στατική δύναμη που περιφρουρεί τις λαμαρίνες στο πρώην εργοτάξιο του Μετρό στην πλατεία) και εκτόξευσε εναντίον των αστυνομικών τουλάχιστον δέκα βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα.
Στη συνέχεια η ομάδα των ατόμων έφυγε από το σημείο πυρπολώντας κάδους απορριμμάτων (για παράδειγμα στην Εμμανουήλ Μπενάκη) προκειμένου να καθυστερήσει την αντεπίθεση των αστυνομικών.
Τα ΜΑΤ απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και περιορισμένη χρήση δακρυγόνων.
Ακολούθησε κυνηγητό στα στενά των Εξαρχείων και αυτή την ώρα φαίνεται πως η ένταση έχει εκτονωθεί πλήρως.
Δεν είναι ακόμα γνωστό αν έχουν γίνει συλλήψεις – προσαγωγές ή αν έχουν υπάρξει τραυματισμοί.
