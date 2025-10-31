Εξάρχεια: Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις και πολλοί τραυματισμοί στα επεισόδια

Επεισοδιακά έληξε η πορεία μνήμης για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη που, πριν από ακριβώς ένα χρόνο, έχασε τη ζωή του σε έκρηξη βόμβας σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους.

Η πορεία που ξεκίνησε από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου και έφτασε μέχρι το Σύνταγμα και πάλι στα Προπύλαια, ολοκληρώθηκε χωρίς να συμβεί το παραμικρό επεισόδιο.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ, άλλωστε, είχαν κλείσει δεξιά και αριστερά την πορεία με τα γνωστά «κορδόνια» και η κατάσταση δεν έδειχνε ότι μπορεί να εκτραχυνθεί.

Όταν οι περίπου 800 συμμετέχοντες, ωστόσο, έστριψαν στην οδό Εμμ. Μπενάκη προκειμένου να φτάσουν στα Εξάρχεια, οι δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν με δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και χρήση γκλοπ με αποτέλεσμα μέσα στο μικρό στενό να επικρατήσει χάος και να υπάρχει κίνδυνος να ποδοπατηθούν άνθρωποι.

Δείτε βίντεο του Reader:

Στη συνέχεια η ένταση μεταφέρθηκε στην οδό Κωλλέτη στα Εξάρχεια όπου οι επιθέσεις των ΜΑΤ επαναλήφθηκαν ακόμα και σε θαμώνες καφετεριών που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με την πορεία, ενώ κάποιοι προκειμένου να γλιτώσουν βρήκαν καταφύγιο σε εμπορικά καταστήματα.

Σε ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μάλιστα (και το οποίο μπορείτε να δείτε στη συνέχεια) άνδρες των ΜΑΤ εμφανίζονται να χτυπούν με μανία τον θαμώνα μία καφετέριας στην οδό Μεσολογγίου ο οποίος έχει προσθετικό κάτω άκρο και φαίνεται να σωριάζεται στο έδαφος από τα χτυπήματα!

Αρκετοί διαδηλωτές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία καθώς έφεραν χτυπήματα από γκλοπ στο κεφάλι ενώ αρκετές ήταν οι προσαγωγές και οι συλλήψεις. Προσαγωγές έγιναν και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που συγκεντρώθηκαν αλληλέγγυοι σε όσους είχαν προσαχθεί στο αστυνομικό μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Τελικά, η ένταση στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας εκτονώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, πάντως, πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις ενώ τραυματίστηκαν και τέσσερις αστυνομικοί.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά από επίθεση με φωτοβολίδες από τους διαδηλωτές (στην Εμμ. Μπενάκη) κάτι που δεν επιβεβαιώνει κανείς από τους ρεπόρτερ και φωτορεπόρτερ που κάλυπταν την πορεία των αναρχικών.