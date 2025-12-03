Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική: 11 προσαγωγές για 60 κλοπές και απάτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στην Αττική μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε διάφορες περιοχές του νομού.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα, ενώ έχει ήδη ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε περισσότερες από 60 υποθέσεις.